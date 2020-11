Juventus-Cagliari, ottava giornata di campionato. Ecco i numeri, riportati dal sito bianconero:



ATTENTI AL CAGLIARI - Il Cagliari ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 27 gare per i sardi.



14 GOL PER I SARDI - Il Cagliari ha segnato 14 gol nelle prime sette giornate di questo campionato: miglior risultato dal 1970/71 per i sardi, che dopo otto partite non arrivano a 15 reti dal 1998/99.



ROSSOBLU DI TESTA - Solo l'Inter (quattro) ha segnato più gol di testa del Cagliari (tre) in questo campionato.



I TIRI DA FUORI - Il Cagliari è la squadra che ha subito più gol da fuori area in questo campionato (sei) - la Juventus non ha ancora incassato reti dalla distanza.