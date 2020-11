Juventus-Cagliari, ottava giornata di campionato. Ecco i numeri, riportati dal sito bianconero:



LE ULTIME QUATTRO... - La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, subendo un solo gol e segnandone sempre almeno tre.



IMBATTUTI IN CASA DA... - La Juventus non perde in casa contro il Cagliari in Serie A dal gennaio 2009: da allora sette successi bianconeri e tre pareggi in 10 sfide.



JUVE FORZA TRE - La Juventus ha segnato almeno tre reti in ciascuno degli ultimi quattro match interni di campionato contro il Cagliari: l’ultima squadra contro cui i bianconeri hanno realizzato tre o più gol in almeno cinque sfide casalinghe di fila in Serie A fu il Padova tra il 1930 e il 1955 (otto incontri).



SETTE GARE SENZA PERDERE - La Juventus non perde da sette partite in Serie A (incluso il 3-0 a tavolino contro il Napoli): l'unica squadra ad attendere la sconfitta da più gare nel massimo campionato è il Milan (19).