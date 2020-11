Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato un focus su quelli che saranno gli avversari in campionato di domani sera. Questo l'approfondimento sul Cagliari di Di Francesco: "Il Cagliari della stagione 2020/2021, targato Eusebio Di Francesco, arriva sabato sera all’Allianz Stadium con 10 punti, l’undicesimo posto in classifica e 14 reti segnate a fronte delle 15 subìte. Dopo un avvio di stagione non semplice, con 1 punto conquistato (1-1 in trasferta contro il Sassuolo) nelle prime tre gare, i sardi cambiano marcia e nelle successive quattro partite riescono a portare a casa tre vittorie. Sono due i successi consecutivi per i rossoblù, nella quarta e quinta giornata, rispettivamente 2-3 fuori casa contro il Torino e 4-2 alla Sardegna Arena contro il Crotone. Poi arriva la seconda sconfitta in trasferta, dopo quella pesante di Bergamo contro l’Atalanta (5-2) di inizio campionato. A Bologna, il Cagliari, cade 3-2, ma nell’ultimo turno di campionato, quello prima della sosta, riesce a invertire la tendenza trovando la terza vittoria stagionale, la seconda interna, per 2-0 contro la Sampdoria.

Questo è il biglietto da visita della squadra di mister Di Francesco: 3 sconfitte, 3 vittorie e 1 pareggio".