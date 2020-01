La Juventus torna in campo dopo la sosta natalizia e domani ci sarà il test Cagliari all'Allianz Stadium. I sardi escono da due sconfitte consecutive, ma vogliono prontamente riprendere il ruolino di marcia che li ha consacrati come sorpresa della stagione. Conclusosi l'allenamento della vigilia, non ci sono sorprese nella lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri per la gara della Befana.



LE SCELTE - Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon