ha diramato la lista dei convocati del suo Cagliari per la sfida di domani in casa della Juventus. Sciolto il dubbio Castro, che ci sarà, per i sardi sono invece confermate le assenze di Ceppitelli e Ragatzu, ancora ai box.: Rafael, Mattiello, Nainggolan, Rog, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Cacciatore, Birsa, Klavan, Oliva, Nandez, Ionita, Lykogiannis, Faragò, Deiola, Castro, Pellegrini, Ciocci, Carboni, Walukiewicz, Olsen, Simeone​.