La corsa della Juventus verso lo scudetto ricomincia dalla sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 6 gennaio alle 15 allo Juventus Stadium. Giornata di vigilia e di rifinitura domani, per la squadra che nella calza della Befana spera di trovare i tre punti. Domani è prevista, come di consueto, la conferenza di Maurizio Sarri, che parlerà alla stampa alle 13.15.