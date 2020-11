A causa della zona rossa proclamata in Piemonte, la Juventus ha deciso di non far svolgere ad Andrea Pirlo le tradizionali conferenze stampa pre partita. Per quel che riguarda la presentazione del match di domani sera contro il Cagliari, la società bianconera ha annunciato che l'allenatore interverrà ai microfoni di Juventus TV a partire dalle ore 17. C'è attesa per scoprire quali saranno le anticipazioni sull'undici che scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il club sardo e se ci sono novità rispetto alla gestione di Bentancur, tornato dal ritiro con l'Uruguay.