I soliti gol decisivi di Cristiano Ronaldo ormai non fanno più notizia, e dopo il convincente 2-0 rifilato al Cagliari i tifosi della Juve - a giudicare dai post sui social - si concentrano sulla fase difensiva, tornata finalmente solida tanto da permettere uno dei rari clean sheet di questa stagione. Il fatto che ieri sera fosse assente Leonardo Bonucci, criticato da più di qualcuno in tempi recenti, è solo una coincidenza? Chissà: di sicuro ai sostenitori bianconeri piace molto questa retroguardia in “3D” composta da Demiral, Danilo e dal rientrante De Ligt, letteralmente osannato su Twitter e Instagram nelle ultime ore.