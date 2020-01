Torna in campo la Serie A. Torna in campo la Juve, contro il Cagliari, in una partita che sarà tante cose, ma che sicuramente non sarà noiosa. Si giocherà lunedì 6, ore 15: i ragazzi di Maran arrivano con le scorie di una leggerissima crisi, figlia di due sconfitte consecutive. Gli uomini di Sarri vogliono espiare la sconfitta in Supercoppa, che ancora un po' brucia. Quale modo migliore se non affrontare una pretendente per un posto in Europa?



Ad arbitrare la gara sarà Giacomelli, accompagnato da Liberti e Bottegoni. IV uomo Volpi, mentre al Var ci saranno Banti e Cecconi.