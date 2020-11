Sabato sera, nella sfida contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo tornerà a calcare il terreno dell'Allianz Stadium dopo un'assenza durata due mesi. Ulteriore suggestione: il campione portoghese potrebbe indossare per la prima volta la fascia di capitano della Juventus. Le assenze per infortunio di Chiellini e Bonucci lasciano un vuoto in senso di leadership e braccia sulle quali allacciare l'iconica fascia. Potrebbe essere proprio CR7 a ricoprire questo ruolo: molto dipenderà da chi giocherà. Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport alla Continassa, Giovanni Guardalà, se Cuadrado non dovesse scendere in campo dal primo minuto sarebbe proprio Ronaldo a vestire la fascia.