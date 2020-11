Tanto si è parlato dell'assenza degli uruguayani Diego Godin e Nahitan Nandez dalla partita di stasera tra Juventus e Cagliari, con Nandez lasciato fuori dalle convocazioni di Di Francesco per precauzione dopo la positività al Covid-19 del compagno di nazionale Godin. Ma come li sostituirà allora l'allenatore ex Sassuolo e Roma? In difesa inserirà il centrale estone Ragnar Klavan, mentre sulla trequarti offensiva è ballottaggio tra Adam Ounas (in vantaggio) e Riccardo Sottil. Ma non solo. Per tamponare ulteriormente le defezioni al cospetto dei campioni d'Italia, Di Francesco sta pensando di cambiare assetto e schierare la difesa a 3, con l'inserimento di Pisacane accanto a Klavan e Walukiewicz. Confermati Marin e Rog in mediana, Zappa e Tripaldelli sulle fasce, Joao Pedro tra le linee e Simeone centravanti.

QUANTE ASSENZE - Oltre a Godin e Nandez, il Cagliari - così come la Juve - deve far fronte a diverse assenze: in nazionale si è fatto male il Lykogiannis, inoltre non ci saranno Ceppitelli, Faragò, Pinna e Luvumbo.