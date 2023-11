Conta solo vincere, è vero, ma come si può soffrire sempre così, arrivare al termine di ogni partita con un magone infinito? Oggi per conquistare i tre punti la Juve si è dovuta affidare ai suoi difensori: oltre a non segnare, gli attaccanti non tirano nemmeno. In questa squadra manca anche la qualità tecnica nei passaggi, oggi tutti hanno commesso errori banali permettendo poi al Cagliari di ripartire. E poi una nota conclusiva: "Stop Var", perché non se ne può più!



Nel video qui sotto il commento a caldo di Marcello Chirico post Juve-Cagliari.