Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

La formazione è quasi fatta. Tranne per la parte più importante: chi gioca lì davanti?



Il dubbio è lecito, la risposta è tutt'altro che scontata. Chiesa e Vlahovic "rischiano" di ritrovarsi dal primo minuto, con Kean che potrebbe rientrare in panchina dopo 5 partite. E zero gol. Vizio di forma, eh, però comunque un dato. Da interpretare come tale.



Per il resto, l'emergenza potrebbe essere persino sfruttata: non vedremo volti nuovi dall'inizio, ma a partita in corso sì, eccome. E potrebbero fare la differenza con freschezza ed entusiasmo.



Per tutte le ultime notizie, guarda il video qui in basso.