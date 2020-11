Due stagioni fa la Juventus superava il Cagliari per 3-1 all'Allianz Stadium, nel girone di andata dell'ultima stagione di Max Allegri sulla panchina bianconera. A sbloccare la gara ci pensò Paulo Dybala dopo pochi secondi, con una giocata che mandò al bar mezza difesa cagliaritana, poi dopo il pareggio di Joao Pedro ci pensò direttamente un giocatore avversari, Bradaric, a riportare avanti la Juve con un autogol. Infine, risultato in cassaforte con la rete in campo aperto di Juan Cuadrado su assist di Cristiano Ronaldo. La Juventus sui propri canali social ufficiali ha pubblicato il video dei tre gol juventini di quella partita