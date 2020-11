Cambia la designazione arbitrale di Juventus-Cagliari, in programma stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium. L'Aia infatti comunica che è stato sostituito uno dei guardalinee: al posto di Mauro Vivenzi ci sarà Valerio Vecchi. Saranno quindi Vecchi e Bresmes gli assistenti del direttore di gara Fabio Maresca.

Resta invariato quindi l'arbitro del match, quello stesso Maresca che in un Juve-Cagliari di tre anni fa "inaugurò" il Var in Serie A fischiando un rigore per la formazione sarda con l'ausilio del nuovo mezzo. Per la cronaca, Buffon parò il penalty di Farias.