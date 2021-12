Botta e risposta a bordocampo tra Allegri e Bernardeschi, durante Juvemtus-Cagliari. L'allenatore livornese chiede all'esterno di tagliare in mezzo e giocare tra le linee, per creare problemi alla difesa sarda. Quando il calciatore è passato davanti la panchina, questo lo scambio di battute tra i due, riportato da Dazn:"Ma scusa ma vai lì, no?" "Sto andando, un attimo".