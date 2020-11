Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli ad arbitrare la sfida tra Juventus e Cagliari sabato sera allo Stadium per la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. C'è un curioso precedente che lega l'arbitro a un vecchio Juve-Cagliari: Maresca infatti è stato il primo ad assegnare un calcio di rigore attraverso l'utilizzo del VAR al 37' di un Juve-Cagliari dell'anno scorso finito 3-0 per i bianconeri. In quel caso, era stato fischiato un fallo di Alex Sandro su Cop, con Buffon che ha poi parato il penalty di Farias. Maresca sarà supportato dai guardalinee Vivenzi e Bresmes, il quarto uomo sarà Dionisi. Al VAR ci sarà Mariani, aiutato dall'Avar Valeriani.