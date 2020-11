Domani sarà la giornata di vigilia di Juventus-Cagliari, ottava giornata di campionato dopo esserci messi alle spalle la sosta per le nazionali. Come già successo prima della partita con la Lazio, per la giornata di domani è stata annullata la conferenza di Andrea Pirlo a causa della situazione delicata legata al Covid. Il Piemonte è considerato zona rossa ed è una delle regioni dove le restrizioni sono più strette, la scelta di non tenere la conferenza è stata presa per evitare assembramenti.