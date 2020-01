Rischia solo sulla traversa di Simeone, ma c’era.Nel primo tempo Rog lo sorprende un paio di volte, Simeone gli salta in testa nell’unica palla gol del Cagliari. Quando spinge è pericoloso.Traversa nel primo tempo, dietro non sbaglia niente. Per De Ligt non sarà così facile riprendere il posto.Col pilota automatico.Non spinge come a inizio stagione ma gioca una partita equilibrata.Cresce alla distanza. Troppo compassato nel primo tempo, buoni strappi nella ripresa. Ha ragione Sarri, è in crescita.Si muove nell’ombra, Rabiot l’aiuta ad impostare ma la sua importanza si sente sempre.Arruffone palla al piede, a volte gira un po' a vuoto (83’ Emre Can sv)Non convince perché alla fine va sempre a sbattere contro il muro cagliaritano, anche quando si aprono un po' fatica a rendersi pericoloso. (Assist per Higuain e accelerazioni delle sue)Ci mette un tempo a scaldarsi, quando va a temperatura non si ferma più.Si guadagna il rigore che Ronaldo trasforma nel 2-0, esalta lo Stadium con tante giocate ma esce presto tra gli applausi di tutto il popolo bianconero (Entra e fa un gol e mezzo. Uno buono, l’altro gli viene negato sulla linea.)La prima Juve del 2020 ci mette un po' ad ingranare ma il regalo della premiata ditta Walukiewicz-Klavan spalanca la strada ai suoi che poi dilagano. La buona notizia e che i bianconeri riescono a non prendere gol. Gli farà più piacere questo che il poker.Olsen 5.5; Cacciatore 5.5 (60’ Faragò 5), Walukiewicz 4.5, Klavan 4, Pellegrini 6; Nandez 5, Cigarini 5 (85’ Oliva sv), Rog 5; Nainggolan 6, Joao Pedro 5.5; Simeone 6 (79’ Cerri sv). All. Maran 5.5.