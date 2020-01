JUVE-CAGLIARI 4-0



MARCATORI: 49’ Ronaldo (J), 67’ rig. Ronaldo (J), 80’ Higuain (J), 82’ Ronaldo (J)



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi (83’ Emre Can); Ramsey (79’ Douglas Costa); Ronaldo, Dybala (70’ Higuain). A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, De Ligt, Danilo, Pjaca, Rugani, Bernardeschi. All. Sarri.



CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore (60’ Faragò), Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (85’ Oliva), Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (79’ Cerri). A disp. Rafael, Ciocci, Mattiello, Birsa, Ionita, Lykogiannis, Deiola, Castro, Carboni. All. Maran.



ARBITRO: Giacomelli di Trieste



AMMONITO: 41’ Rabiot (J), 48’ Joao Pedro (C)