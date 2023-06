È stato archiviato il reato di false fatturazioni contestato agli ex vertici del club che facevano parte del CdaCome riporta il Corriere di Torino, l’ipotesi era legata alle plusvalenze derivanti dalla cessione-scambio dei giocatori. "È emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate. Queste operazioni risultano neutre, “a somma zero”, sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato, spalmando i costi negli anni successiv, queste le motivazioni della Procura di Torino che fanno cadere l’accusa di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” con riguardo alle «operazioni foriere di plusvalenze fittizie».Oltre a lor. Interrogati dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal sostituto Mario Bendoni, i tre ex sindaci Paolo Piccatti, Nicoletta Paracchini e Silvia Lirici (difesi dagli avvocati Luigi Giuliano e Marco Calleri) hanno spiegato la loro estraneità rispetto all’accusa di false comunicazioni sociali per i presunti bilanci «artefatti» (2020 e 2021) dall’allora governance del club bianconero attraverso «plusvalenze artificiali» e «rinuncia fittizia agli stipendi» da parte dei giocatori nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021."Per noi era una riduzione tout court. Se il campionato fosse ripreso ci sarebbero state delle integrazioni, ma ovviamente tutte da negoziare", è stato spiegato da Lirici in relazione alla prima manovra stipendi.Addirittura, si legge, con riguardo alla seconda manovra stipendi, è emersa chiaramente la volontà dei dirigenti juventini di non rendere pubblico alcunché in ordine alle trattive con i giocatori".. Ed è per questo che nei giorni scorsi il gip ha archiviato le accuse contro di loro.