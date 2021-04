La Juventus è presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi per questioni essenzialmente di mercato. Non solo dei giocatori, ma anche degli allenatori. Partendo dal primo, Tuttosport apre con "Caccia all'oro: 60 milioni" ma attenzione: il riferimento è ai soldi che vale la qualificazione in Champions League, da cui poi può derivare qualche possibilità di mercato in più. Il Corriere dello Sport titola "La SuperLega siamo noi", con riferimento a Napoli e Lazio in contrapposizione a Juve e Milan. Invece la Gazzetta dello Sport dedica ai bianconeri un riferimento al futuro di Pirlo, con un "Joya al Max" che evoca chiaramente un ritorno di Allegri con Dybala uomo chiave del progetto.



IN SPAGNA - Il Mundo Deportivo a tutta pagina parla del piano del PSG per ingaggiare Messi, mentre su As c'è un box che accenna a un colloquio tra Ceferin e due elementi fondamentali del Barcellona come Pique e il presidente Laporta.