Sì, perché alla Juve ne servirebbero almeno un paio. Nessuno, infatti, nella rosa bianconera ha le sue caratteristiche, che perfettamente si sposano con il 3-5-2 attualmente in uso nella formazione di Allegri. Attacca e difende, come fa ormai fa sempre, nella miglior posizione per valorizzare le sue caratteristiche. Prezioso quando c'è, persino quando appare sottotono (e quest'anno è successo più di una volta), fondamentale quando manca. In diversi, infatti, si sono alternati nel ruolo di suo vice durante l'infortunio. Il più difensivo De Sciglio (appena tornato anche lui), il giovane attaccante Soulé, il rientrante Chiesa e l'adattato (con note anche positive) McKennie. Ma nessuno ha brillato.- Esperimenti, adattamenti e nuove idee, ma senza garanzie e così la Juve ha bisogno di lui. E della sua miglior versione.Solo un nuovo modulo, un 4-3-3 per esempio, potrà dargli respiro, con Allegri che troverebbe alternative in De Sciglio e Danilo ma lascerebbe alcune delle certezze acquistate in questo periodo. Ma quella casella è troppo importante, fondamentale come dimostrano le prestazioni dello stesso Cuadrado e di Kostic di ieri sera, e lì la Juve cerca soluzioni. In casa e... sul mercato. Qualcosa a cui la Juve aveva pensato, anche nelle ultime ore del calciomercato appena concluso, con la richiesta di riportare Andrea Cambiaso a casa, poi non conclusa.- Così, il Cuadrado criticato ad inizio anno - che si sente soprattutto quando non c'è - si sta ritagliando un ruolo cruciale anche in quella che potrà essere la sua ultima Juve. In attesa che il mercato vada a colmare la sua futura assenza, dopo anni di presenza ad alto livello. Sarà difficile, anche e soprattutto in questo momento storico.