Sarà un calciomercato che vedrà la Juventus impegnata su più fronti. Tra quelli per il momento meno "caldi", c'è il vice Vlahovic. Kean non ha offerto garanzie, il destino di Morata è incerto almeno quanto il suo riscatto, Dybala ha salutato: la Juventus, in attesa di Chiesa, deve "ricostruire" il suo attacco intorno a Dusan. E dalla scelta del suo vice passeranno probabilmente anche altre strategie.



IL CASTING - Capitolo Morata: come detto, regna l'incertezza. La Juve resta alla finestra, convinta che arriverà un momento in cui l'Atletico dovrà abbassare le richieste; i Colchoneros, però, restano per ora inflessibili. Ecco perché gli uomini di mercato bianconeri si stanno muovendo su piste alternative per il vice-Vlahovic: un nome che resiste ancora è quello di Arek Milik, che verrà riscattato dal Marsiglia. Con lui anche Marko Arnautovic, che tanto bene ha fatto al Bologna - che vorrebbe blindarlo. Tra quelli in cima alla lista figura anche Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City: il suo arrivo, però, potrebbe dipendere anche dalla cessione di Kean. E nelle ultime ore alla rosa dei nomi se n'è aggiunto un altro: quello di Giovanni Simeone: il Cholito, reduce da una stagione da 17 gol e 6 assist con il Verona, stuzzica.