Resta viva in casa Juve la pista Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Stampa, i bianconeri stanno ancora pensando all'attaccante bosniaco dell'Inter come vice di Dusan Vlahovic, in alternativa all'austriaco Marko Arnautovic che il Bologna ritiene incedibile. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.