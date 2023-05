Laè al lavoro per trovare il prossimo terzino destro che potrà agire agli ordini di Massimilianonella prossima stagione. Mattianel corso della gara contro il Lecce ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico e i tempi di recupero non saranno inferiori ai sei mesi, quindi la Vecchia Signora dovrà trovare sostituti almeno all'avvio della stagione. Situazione spinosa quella che riguarda Juan, come riferisce Calciomercato.com, all'entourage del colombiano inizialmente era stato comunicato un possibile colloquio per trattare il rinnovo di contratto ma ora questo scenario sembra essere molto lontano. La Juventus pensa ai sostituti. In gallery i nomi