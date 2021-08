La pista che porta a Miralem Pjanic si è un po' raffreddata, soprattutto perché la Juve non riesce a vendere Ramsey, di cui sarebbe stato il sostituto naturale. E ora sono aumentati i sondaggi per i mediani più forti fisicamente. Il preferito è sempre Aureliendel Monaco, i cui agenti sono attesi in Italia nei prossimi giorni. Ma non è il solo: negli scorsi giorni si è parlato di Ndombele, ed ora è spuntato un nuovo candidato. Si tratta di Moussa, sempre del Tottenham, e le alternative potrebbero non fermarsi qui.Sono i nomi per sostituire Weston, non più intoccabile. A 22 anni, l'americano è uno di quei profili che può avere tanto mercato, specialmente in Inghilterra, dove molti club farebbero follie per lui. Come vi abbiamo raccontato ieri ( QUI ), McKennie è quindi il centrocampista che potrà salutare e il filo diretto con il Tottenham di Fabio Paratici è sempre caldo. L'ex bianconero l'ha voluto, scelto e poi portato a Torino: McKennie potrebbe quindi finire al Tottenham per Moussa, nazionale francese e profilo più esperto. Come scrive Tuttosport,. Sullo sfondo resta il Bayern, con la Juve che cerca sempre 30/35 milioni di euro.