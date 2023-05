Laè alla ricerca del nuovo direttore sportivo che gestisca l'area bianconera. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il nome principale è quello di Cristianodel Napoli. Uno dei principali artefici dello Scudetto partenopeo al momento sembra essere la scelta numero uno della Juventus. In corso contatti tra il dirigente e Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro non escluderebbe una partenza con un anno di anticipo del suo ds ma porrebbe delle condizioni: nessuna buona uscita e nessuna fuga di cervelli.In caso di approdo a Torino Giuntoli vorrebbe portare con sé alcuni uomini di fiducia. Uno sarebbe quello di Stefano Stefanelli ora al Cesena. Ma quale sarebbe il suo ruolo? Quello di gestione della Juventus Next Gen, ruolo attualmente ricoperto da Giovanni. Complesso riuscire a strappare a De Laurentiis uno tra Giuseppee Maurizio, con il primo più semplice del secondo in quanto vice ds e molto vicino a Giuntoli. Ma se Giuntoli non dovesse arrivare? La Vecchia Signora ha già l'alternativa, rappresentata da Giovanni Rossi. Scartati al momento Massara e Berti.