. Il d.s. Federico Cherubini continua a valutare pro e contro di diversi profili - da Karsdorp (Roma) a Odriozola (Real Madrid), passando per Holm (Spezia), Meunier (Borussia Dortmund) e Fresneda, 18enne del Valladolid, oltre al possibile ritorno di Cambiaso - ma intanto ragiona anche sull'estate e su un mancino per la difesa, un colpo per rinforzare il pacchetto centrali con un'alternativa valida. Dopo aver adattato Alex Sandro, a giugno il rinforzo arriverà dal mercato.- In cima alla lista c’è Strahinja, 21enne della Serbia e del Salisburgo, come spiega la Gazzetta. La Juventus ha visionato l’ex Partizan Belgrado più volte, soprattutto in Champions e un nuovo esame è previsto per giovedì quando Pavlovic sarà l’osservato speciale nella sfida tra Serbia e Brasile, quella in cui scenderanno in campo gli juventini Vlahovic-Kostic e il trio brasiliano Danilo-Alex Sandro-Bremer. E' extracomunitario e ingaggiabile soltanto in estate, ma la Juve vuole giocare d'anticipo.