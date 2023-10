A caccia di un colpo. Occhi sul 2024, occhi sulla difesa: la Juve si muove con contatti, incontri, sondaggi e una priorità chiara. A gennaio il centrocampo, visti i casi Pogba e Fagioli, poi un po' di qualità in avanti, ma per l'estate prossima si guarda anche a un colpo nel reparto arretrato. A fine anno, infatti, Alex Sandro saluterà a parametro zero e la sensazione è che dietro un colpo servirebbe già ora, la volontà comunque è quella di sostituirlo con un’occasione, meglio se in saldo o proprio gratis. Come scrive la Gazzetta, ecco spuntare: salvo ripensamenti, il 23enne difensore del Lilla e il 28enne marcatore dell’Atletico Madrid a luglio cambieranno aria da svincolati. L' - La sensazione - si legge - è che la Juventus voglia aspettare Djalò, alle prese con la parte finale della riabilitazione post intervento ai legamenti del ginocchio. Il portoghese, in passato protagonista nella Primavera del Milan e approdato al Lilla nel 2019 nell’operazione Leao, è fermo da marzo, ma il rientro si avvicina e ad attenderlo in campo, oltre al Lilla, c’è anche la Juventus. I bianconeri verificheranno le condizioni fisiche di Djalò e, se tutto andrà per il meglio, si metteranno in fila per provare a ingaggiarlo a parametro zero in vista dell’estate. Esploso prima dell'infortunio, piace a tanti, anche ai club di Premier, e la situazione potrebbe renderlo un'occasione giocando d’anticipo a costo di correre qualche rischio.