Oggi, il vero e proprio vertice di mercato. Dopo l’approccio di ieri, Allegri incontrerà nuovamente la dirigenza al completo, ovvero Nedved e Cherubini, stavolta per mettere le mani in pasta e modellare l’organico della Juventus. Come ripetiamo e spieghiamo da giorni, il centro gravitazionale ricade su Cristiano Ronaldo, per evidenti motivi finanziari e tecnici. Molto probabilmente, CR7 scioglierà le riserve solo dopo l’Europeo, ma la Juve non starà con le mani in mano nonostante le congiunture economiche non siano floride. Si muoverà, magari a partire dal prestito annuale per Morata e al rinnovo di Dybala, fino a sguazzare nel mercato degli attaccanti dove, come spiega Tuttosport, sono due i nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia.



