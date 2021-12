Manca meno un mese all’apertura del mercato di gennaio e la Juve va a caccia di rinforzi. Il caso plusvalenze porta l'ambiente a doversi concentrare su altre questioni, ma il mercato alle porte impone riflessioni: alla Juve manca sicuramente un bomber e un colpo in attacco sembra piuttosto necessario. Tra i protagonisti della sessione invernale ci sarà Dusan, già ufficialmente separato in casa con la Fiorentina da ottobre, nonostante qualche voce racconti di una possibile pace o tregua temporanea e di un approccio timido per riaprire il discorso rinnovo.Partirà, anche se non è ancora certo quando. Dipendesse unicamente dal 21enne centravanti, che nonostante lo status di separato in casa continua a segnare a raffica, il trasloco sarebbe rimandato all’estate - scrive Tuttosport - e negli ambienti serbi continuano a segnalare la Juventus in pole position. Tanto che anche il ct Dragan Stojkovic ha consigliato al suo pupillo di restare in Serie A anche nel post Fiorentina. Contatti ce ne sono già stati, i bianconeri sono a caccia di un centravanti top e un tentativo lo faranno, anche se la trattativa non è proprio in discesa. Alla Continassa non sono spaventati a priori dalle richieste della Fiorentina, 60-70 milioni, sarà determinante anche la volontà del giocatore e dei viola, soprattutto a gennaio. In estate i desideri di Vlahovic conteranno di più, ma per il momento è la viola ad avere più potere, con Rocco Commisso che potrebbe anche rifiutare le offerte non ritenute all’altezza rimandando ogni discorso ai mesi successivi, mentre prova a venderlo all'estero. Alla Fiorentina vorrebbero evitare un “Chiesa bis” e l’obiettivo è venderlo in Inghilterra con Tottenham e Arsenal in pole, che potrebbero tentare l'anticipo a gennaio sulla Juve.