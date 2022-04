9









Quattro centrali oggi, almeno quattro centrali domani, ma non è detto che restino gli stessi, anzi. La Juventus si sta guardando intorno, a caccia di un’occasione buona: da Rudiger a Bremer, da Botman agli altri, sono tanti i nomi accostati, qualcuno sondato, qualcuno già sfuggito, anche se prima dovranno essere valutate bene le risorse interne. A partire dal capitano, Giorgio Chiellini, che oggi non si pone il problema del futuro e che valuterà se andare avanti per l'ultimo anno di contratto rimanente o meno. Considerato anche il rapporto stretto con il presidente Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Potrebbe andare negli Stati Uniti a giocare nella Major League Soccer, dove praticamente tutti lo conoscono e lui sta valutando se fare un’esperienza di vita prima del salto dietro la scrivania.



QUEL POSTO - E il posto di Chiellini dovrà essere colmato. Matthijs de Ligt è il pilastro su cui costruire e dovrebbe restare, magari con un contratto allungato fino al 2025. Al suo fianco ancora Leonardo Bonucci. E Daniele Rugani? Legato alla Juve fino al 2024 e con ingaggio da 3,5 milioni mira a restare. Ma un innesto sarà più che necessario.