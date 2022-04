1









35 punti in 17 partite ottenuti in trasferta, 31 punti in 17 partite in casa. Mancano ancora quattro gare alla fine della stagione ma al momento il dato c'è ed è anche una notizia: la Juventus ha fatto meglio - in Serie A - lontano dallo Stadium. Quello che fino a non poco tempo fa era bolgia, fortino. E dove quest'anno, invece, hanno vinto Empoli, Sassuolo, Atalanta e Inter (più il Villarreal in Champions League) e pareggiato Milan, Napoli, Torino e Bologna. La media punti è di 1,82, lontana dalle medie ottenute da quando l'impianto che ha sostituito il Delle Alpi è stato inaugurato.



I MOTIVI - Il rendimento non esaltante a Torino è un po' il simbolo delle difficoltà stagionali della Juventus, a partire da quelle riscontrate a livello di proposta: il calcio fin qui offerto dalla squadra di Allegri è forse più adatto alle partite in trasferta. C'è poi il fattore psicologico, sia "esterno" che "interno": gli ultimi due anni hanno minato le certezze della squadra, che probabilmente non si sente più la più forte; e al tempo stesso hanno incoraggiato chi si presenta all'Allianz, convinto di avere più possibilità di fare risultato. E c'è poi l'effetto "bolgia", che sembra svanito: certo, le restrizioni dovute al Covid hanno fatto la loro parte, ma anche sul piano della "qualità" del tifo non è più inusuale riscontrare mugugni e silenzi.



IL VENEZIA - Domani a Torino arriva il Venezia, la squadra più in difficoltà della Serie A. Una partita che può da un lato essere quella ideale per ritrovare una vittoria che manca dal 20 marzo, contro la Salernitana; ma che può anche rivelarsi una "trappola", complice anche un obiettivo - la qualificazione alla prossima Champions League - già in pugno e una finale di Coppa Italia all'orizzonte. Ma vincere sarebbe importante anche per provare a scongiurare un record che dura addirittura dal 1949/50: ultima stagione in cui la Juventus ebbe un rendimento migliore fuori casa che a Torino.