Come spiega La Stampa, ogni volta che c’è una transazione su giocatori non esattamente noti che gli indagati definiscono «liberi», si carica un pagamento per prestazioni di mediazione mai svolti. Per l’accusa è il caso della vendita del giocatore Rafa Hamza allo Standard Liegi 50-200 mila euro per – secondo i pm – non aver effettuato alcuna mediazione.Domanda a: "Quanto alla questione agenti, è a conoscenza di mandati "artificiali", fatti ad hoc per poter sanare esposizioni precedenti con gli agenti?". Risposta: "Si, sono a conoscenza della pratica". E proprio in un appunto di Cherubini – scrivono i pm e la guardia di finanza – si capirebbe come "accanto al nome dell’operatore di mercato con relativo debito c’è scritto “sistemato su” indicando però un’operazione differente da quella da cui è generato il debito".