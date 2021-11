La Juventus in Champions League per ora ha avuto un approccio alla gara totalmente diverso rispetto a quello tenuto in Serie A. Si tratta di un linguaggio del corpo e di una fame differente, a prescindere dagli avversari, che gli uomini di Allegri mettono in campo in Europa piuttosto che in campionato in questo stagione. Un'ulteriore prova è chein questa edizione della Champions. Dopo i clean sheet contro ​Malmö, Chelsea e Zenit stesso all'andata, ecco l'autogol di Bonucci e la rete della bandiera di Azmoun.