Il mercato della Juve dipende ancora...da Max Allegri. Secondo quanto riporta Tuttosport, se il tecnico bianconero si accasasse al PSG spingerebbe per l'arrivo sotto la Tour Eiffel di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco continua a vedere nel Barcellona l'unica destinazione gradita in caso di addio alla Juventus ma l'arrivo del livornese sulla panchina dei francesi cambierebbe le carte in tavola. E oltre a Paredes, il PSG pensa di mettere sul piatto anche Marco Verratti.



STIPENDIO - Un nome, quello del centrocampista ex Pescara, che in orbita Juve circola da tempo. Era il 2012 quando Marco stava per approdare in bianconero prima che il PSG si presentasse con un'offerta da oltre 10 milioni. Fuori mercato per un giocatore che non aveva mai giocato in Serie A. Allegri apprezza anche lui ma preferisce Pjanic. Il compito dell'agente Raiola sarà quello di far digerire lo stipendio di Verratti alla Juve. Non sarà facile incastrare tutto ma la volontà di provaci c'è.