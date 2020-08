Luca Zanimacchia ha avuto la possibilità di esordire con la prima squadre della Juventus, nella penultima partita di campionato contro il Cagliari. Buoni spunti e ottima prova la sua, che ha attirato su di sé l’attenzione di un club di Serie B. Stando a quanto riporta SerieBNews, l’esterno bianconero è entrato nel mirino del Monza di Berlusconi e Galliani, che stanno pianificando un mercato per agguantare in fretta la Serie A. La Juve chiede 7 milioni di euro per Zanimacchia.