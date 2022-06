Il Monza punta Matteo Pessina, ma anche Fabio Miretti. Come racconta Sky Sport, nella giornata di mercoledì, il Monza ha in programma incontri con Atalanta e Juventus per parlare di diversi giovani. E uno dei nomi sul tavolo con i bianconeri sarà Fabio, che in questo momento sembra confermato nella squadra bianconera, quantomeno per il ritiro. Dunque, una nuova pretendente per Miretti, che aspetta di capire il suo futuro e il suo destino.