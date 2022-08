Come racconta il Corriere dello Sport, A mancare è piuttosto l'accordo tra il Barcellona e Depay, assistito dall'avvocato Sebastien Ledure (lo stesso che ha riportato Romelu Lukaku all'Inter): per arrivare alla risoluzione del contratto ballano ancora 2-3 milioni, il Barça ha fretta e avrebbe anche già chiesto (per ora senza successo) alla Juve di contribuire con un conguaglio tale da poter risolvere subito la soluzione. Forse, comunque, solo questione di tempo.