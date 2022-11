Come racconta il Corriere dello Sport, tra le conseguenze delle dimissioni die di tutto il consiglio d'amministrazione della Juventus, ci sarebbe anche un primo risvolto sul piano giudiziario. Dalla procura di Torino, infatti, filtra l'intenzione da parte dei pm (i sostituti procuratori Ciro Santoriello e Mario Bendoni e il procuratore aggiunto Marco Gianoglio), di rinunciare all'appello contro la decisione del gip Lodovico Morello che lo scorso 12 ottobre aveva respinto la richiesta di misure cautelari e l'interdizione delle cariche societarie di alcuni indagati, tra cui proprio Agnelli. Non essendo più in carica, infatti, cadrebbe la possibilità di reiterazione dei presunti reati.