La tegola subita dalla Juve per l'infortunio relativo a Pogba, lascia pensare che la dirigenza bianconera resterà attiva sul mercato anche per quel che riguarda il centrocampo, a prescindere da quello che accadrà nell'operazione Paredes. Per acquistare però bisogna anche vendere e in queste ore sono nate diverse situazioni vantaggiose e che fanno gola alla Vecchia Signora. Non solo quella legata al brasiliano Arthur, ma proprio in questi istanti avrebbe preso luce anche un'altra trattativa che, vede coinvolto Adrien- Già, perchè era nell'aria già da parecchio tempo un discorso legato alla sua partenza, ma fino ad ora nessuno si era fatto avanti concretamente. Fino ad ora, appunto, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbero stati avviati i primi contatti tra l'entourage del giocatore e il, con il discorso che potrebbe approfondirsi ulteriormente dopo che i francesi abbiano disputato i preliminari di Champions.