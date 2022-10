Come racconta il Corriere dello Sport, continua a lavorare con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile anche Paul. Questa è già diventata la sua settimana, il solo fatto di aver ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo ha riacceso gli entusiasmi della tifoseria bianconera e il sorriso sul volto dello stesso Pogba. Come per Chiesa, anche per lui è ancora presto però: calendario alla mano, il possibile ritorno tra i convocati è atteso a ridosso del match con il Psg.