La situazione dell'attacco della Juventus sta subendo importanti cambiamenti, e repentini. In attesa della definizione dell'acquisto di Areke tenendo conto della permanenza confermata di Moise, il club si è assicurato punti fermi. Sostanziali. Tuttavia, con l'addio annunciato di Angel Di Maria e la necessità di rinunciare a uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, l'attacco della squadra ha bisogno di essere ripensato. Inoltre, ci sono altre possibili partenze in vista.Come raccontato da Gazzetta, il destino di Arkadiusz Milik è cambiato rapidamente. Sebbene sembrasse che la Juventus potesse rinunciare al riscatto (cercando alternative), questa settimana è arrivato un nuovo sviluppo che rende la sua permanenza solo una formalità. Il suo trasferimento diventerà definitivo per un costo totale di 7 milioni di euro, da pagare in più anni. Moise Kean è ora ufficialmente un giocatore della Juventus, dopo aver chiuso negli scorsi mesi il discorso prestito con l'Everton. Sia Milik che Kean, per ragioni diverse, non offrono le garanzie di un titolare, ma potrebbero integrarsi come coppia d'attacco. Tuttavia, restano le incognite: problemi fisici per uno e questioni tecniche per l'altro, e possono causare delle preoccupazioni. Anche considerando un'alternanza tra i due non garantisce completamente di evitare problemi nel ruolo.