Secondo quanto riportato da FCinternews, la Juve sarebbe tornata forte sul Papu Gomez. Il giocatore argentino piace tanto all'Inter, ma i bianconeri sono pronti a fiondarsi su di lui, anche a causa dello stop di Paulo Dybala in un momento cruciale per la stagione juventina. E' chiaro che l'entità dell'infortunio della Joya lasci pensare a una semplice attesa da parte di Pirlo, ma non è da escludere un tentativo, una possibilità, una piccola chance con il passare dei giorni e l'accumularsi delle incertezze. Gomez vuole la Juve, questo è certo. Ma la Juve ha la forza di andarlo a prendere dall'Atalanta?