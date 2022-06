Come racconta Gazzetta, per Morata l’Atletico per ora resta sulle proprie posizioni (non vuole fare minusvalenza: Morata è costato 65 milioni nel 2019) ma si è detto disponibile a trattare, nella speranza di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. "Su Morata tutto è possibile, basta volerlo. Dipenderà da quanto la Juve abbia interesse nel trattenerlo", ha dichiarato Andrea Berta, d.s. dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo per ora ha respinto l’idea di uno scambio con Kean e non pare intenzionato a inserire altre pedine nell’affare.