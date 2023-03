C'è una novità per quel che riguarda il futuro di Juana fine stagione. L'esterno colombiano andrà in scadenza di contratto e, ad oggi, l'addio rimane l'ipotesi più concreta. Il club e gli agenti, però, si sono dati un appuntamento per discutere di futuro e non é da escludersi che un punto d'incontro si possa trovare.