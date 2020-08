Federico Bernardeschi alla fine potrebbe rimanere alla Juventus. Dopo che è saltato il suo trasferimento al Napoli nell'affare che avrebbe portato in bianconero Arkadiusz Milik, come affermato anche da Mino Raiola ). Ieri nel primo allenamento diretto da Andrea Pirlo il 26enne esterno offensivo ha parlato a lungo col nuovo allenatore, e come riportato da Sky Sport ci sono buone possibilità che Pirlo proverà a rilanciarlo. L'ex Fiorentina è uno dei giocatori maggiormente finiti nel mirino dei tifosi juventini.