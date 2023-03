È uno dei giovani in rampa di lancio, stiamo parlando di Enzoaggregato stabilmente alla prima squadra di Massimiliano Allegri, come abbiamo notato in grado di fornire geometrie in mezzo al campo. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il centrocampista argentino al termine della stagione con la Juventus potrebbe lasciare Torino andando in prestito per trovare maggiore spazio.