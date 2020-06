Sessanta milioni di euro: è questa la richiesta del Wolverhampton per Raul Jimenez, attaccante messicano seguito dalla Juve. La richiesta dei Lupi si basa sul contratto in scadenza nel 2023. Lo riporta Tuttosport. Intanto, ​stando a quanto riporta il Daily Express, i Wolves avrebbe messo nel mirino Gonzalo Higuain. Un’operazione a doppio binario, Italia-Inghilterra, che la tifoseria inglese ha già bocciato in partenza. Infatti, i fan del Wolverhampton si sono schierati sui social contro l’acquisto del Pipita, criticandolo apertamente.